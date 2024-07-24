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Ученые научились добывать воду из сухого воздуха

Ученые научились добывать воду из сухого воздуха Американские ученые из Университета штата Юта сконструировали компактное и автономное устройство, извлекающее достаточное количество воды из атмосферы даже в засушливом климате.
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24 июля 2024 г. 07:29
Ученые научились добывать воду из сухого воздуха

Американские ученые из Университета штата Юта сконструировали компактное и автономное устройство, извлекающее достаточное количество воды из атмосферы даже в засушливом климате.

Как сообщает Report, исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS).

Двухэтапный прототип использует адсорбирующие материалы, которые вытягивают молекулы воды из сухого воздуха, а затем применяют тепло, чтобы преобразовать эти молекулы в жидкую форму.

На втором этапе работы устройства вода осаждается в жидкость путем нагревания с помощью стандартной походной печи на жидком топливе. Это работает благодаря экзотермической природе процесса сбора воды.

Команда применила металлоорганические каркасы из фумарата алюминия, сформованного в панели, собирающие воду при прохождении воздуха.

По словам исследователей, всего один грамм этого материала удерживает площадь поверхности, равную двум футбольным полям. Таким образом, даже небольшое количество материала может удержать много воды.

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