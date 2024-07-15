Назван снижающий риск ожирения и рака продукт

Фасоль и другие бобовые помогают в профилактике рака и ожирения.

Фасоль и другие бобовые помогают в профилактике рака и ожирения.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил специалист по питанию, эпидемиолог Тим Спектор.

Спектор убежден, что многие недооценивают пользу фасоли, гороха и других бобовых. Однако он назвал эти недорогие продукты эффективным средством, снижающим риск рака и ожирения. Эпидемиолог пояснил, что такое свойство бобовым обеспечивает их состав: клетчатка, белок и полифенолы - тип антиоксидантов, которые питают кишечные бактерии.

"Они обладают антиканцерогенным, нейропротекторным действием, а также участвуют в иммунной реакции, помогают бороться с ожирением и хроническим воспалением", - уточнил Спектор. Он также указал, что бобовые имеют низкий гликемический индекс, то есть не вызывают резких скачков сахара в крови.

Эксперт добавил, что арахис и соя тоже являются бобовыми, но отличаются от других представителей этого семейства. По его словам, они являются более жирными, но при этом содержат меньше углеводов.