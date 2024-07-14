Ученые нашли следы редчайшей черной дыры в Млечном Пути

Международная группа ученых под руководством специалистов из Института астрономии Макса Планка в Германии обнаружила признаки наличия черной дыры чрезвычайного редкого типа в нашей галактике Млечный Путь.

Международная группа ученых под руководством специалистов из Института астрономии Макса Планка в Германии обнаружила признаки наличия черной дыры чрезвычайного редкого типа в нашей галактике Млечный Путь.

Как передает Report , исследование опубликовано на портале нерецензированных научных статей arXiv.

Речь идет о черной дыре промежуточной массы, или IMBH. Они массивнее черных дыр звездной массы, но уступают сверхмассивным черным дырам. Их масса может варьироваться в диапазоне от 100 до 100 тыс. масс нашего Солнца.

Теоретически IMBH должны быть столь же распространены, как и другие типы черных дыр. Однако до сих пор астрономы обнаружили лишь один подобный объект.

В новом исследовании научная команда с помощью космического телескопа "Хаббл" нашла группу из семи необычных звезд в шаровом скоплении Омега Центавра, расположенном в 17 тыс. световых лет от Земли.

Ученые сравнили 500 снимков Омеги Центавра и составили карту движения около 1,4 млн звезд в этом скоплении. Анализ показал, что как минимум семь светил движутся на скорости, за счет которой они должны были преодолеть гравитацию Омеги Центавра и улететь в межзвездное пространство. Однако некая сила удерживает их от этого.

По словам астрономов, наиболее вероятным объяснением такого феномена может быть черная дыра массой в 8,2 тыс. раз больше нашего Солнца.

Омега Центавра — необычное образование: оно примерно в 10 раз больше большинства других шаровых скоплений и на удивление плоское. Оно настолько массивно, что его можно увидеть даже невооруженным глазом в темные ясные ночи, когда оно занимает почти столько же места на ночном небе, сколько Луна, если смотреть с Земли.

Исследователи подозревают, что скопление, вероятно, раньше было карликовой галактикой, вращавшейся вокруг Млечного Пути, прежде чем его втянуло в центр галактики. В результате ученые часто задавались вопросом, могла ли в его центре находиться большая черная дыра.

Если предположения астрономов подтвердятся, то IMBH в Омеге Центавра станет второй по величине в Млечном пути после Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.