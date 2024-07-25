Звездопад Персеиды достигнет пика активности в ночь на 12 августа

Метеорный поток Персеиды достигнет пика активности в ночь на 12 августа. Астрономы прогнозируют мощный звездопад, при котором в небе можно будет увидеть до 120 вспышек в час

Метеорный поток Персеиды достигнет пика активности в ночь на 12 августа. Астрономы прогнозируют мощный звездопад, при котором в небе можно будет увидеть до 120 вспышек в час.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки - "звездный дождь". Сначала он "проливается" с наибольшей силой, затем постепенно слабеет. [В ночь максимума] ожидается около 120 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту в зените. Поток лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро - в восточном направлении и высоко над горизонтом", - уточнили в планетарии, добавив, что активная фаза Персеид, когда в небе можно увидеть много "падающих звезд", начнется 10 августа и завершится через сутки после ночи максимума.

Метеоры представляют собой вспышки от сгорающих в атмосфере Земли небольших небесных тел. Источником потока Персеиды стало облако космической пыли и льда, которое оставила комета 109/Свифта-Туттля. Земля проходит через этот шлейф каждый год. Звездопад наблюдается с 17 июля по 24 августа, его максимум в 2024 году прогнозируется в ночь на 12 августа.