Чиновника в Аргентине уволили за просьбу к Месси извиниться перед французами

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил замглавы департамента спорта Хулио Гарро, сказавшего, что Лионелю Месси стоит извиниться за расистские оскорбления футболистов сборной страны в адрес футболистов сборной Франции.

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил замглавы департамента спорта Хулио Гарро, сказавшего, что Лионелю Месси стоит извиниться за расистские оскорбления футболистов сборной страны в адрес футболистов сборной Франции.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба главы государства в соцсети Х.

"Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта", - говорится в сообщении.

Напомним, что после финала Кубка Америки, в котором аргентинцы обыграли команду Колумбии (1:0, дополнительное время), игроки победившей команды распространили видео в социальных сетях, на котором прозвучала песня с оскорблениями на расовой почве в адрес игроков французской сборной.