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Французский экстремал воссоздал полет Аладдина на ковре-самолете

Французский экстремал воссоздал полет Аладдина на ковре-самолете Во Франции опытный бейсджампер по имени Фредди осуществил уникальный прыжок, воплотив образ Аладдина из знаменитого мультфильма.
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22 июля 2024 г. 03:02
Французский экстремал воссоздал полет Аладдина на ковре-самолете

Во Франции опытный бейсджампер по имени Фредди осуществил уникальный прыжок, воплотив образ Аладдина из знаменитого мультфильма.

Как сообщает Report, видеозапись этого необычного прыжка была опубликована в Telegram-канале SHOT.

На кадрах запечатлен момент, когда молодой человек совершает прыжок с горы и парит над землей в специально разработанном костюме, имитирующем ковер-самолет.

Отмечается, что Фредди посвятил два десятилетия своей жизни разработке и созданию нестандартных костюмов для экстремальных полетов.

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