Французский экстремал воссоздал полет Аладдина на ковре-самолете

Во Франции опытный бейсджампер по имени Фредди осуществил уникальный прыжок, воплотив образ Аладдина из знаменитого мультфильма.

Во Франции опытный бейсджампер по имени Фредди осуществил уникальный прыжок, воплотив образ Аладдина из знаменитого мультфильма.

Как сообщает Report, видеозапись этого необычного прыжка была опубликована в Telegram-канале SHOT.

На кадрах запечатлен момент, когда молодой человек совершает прыжок с горы и парит над землей в специально разработанном костюме, имитирующем ковер-самолет.

Отмечается, что Фредди посвятил два десятилетия своей жизни разработке и созданию нестандартных костюмов для экстремальных полетов.