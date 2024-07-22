Французский экстремал воссоздал полет Аладдина на ковре-самолете

Во Франции опытный бейсджампер по имени Фредди осуществил уникальный прыжок, воплотив образ Аладдина из знаменитого мультфильма.
Как сообщает Report, видеозапись этого необычного прыжка была опубликована в Telegram-канале SHOT.
На кадрах запечатлен момент, когда молодой человек совершает прыжок с горы и парит над землей в специально разработанном костюме, имитирующем ковер-самолет.
Отмечается, что Фредди посвятил два десятилетия своей жизни разработке и созданию нестандартных костюмов для экстремальных полетов.