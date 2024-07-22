Мем-токен Jeo Boden подешевел после выхода Байдена из президентской гонки

Мем-токен, названный в честь действующего президента США Джо Байдена, рухнул в цене на 60% после заявления о завершении своей предвыборной кампании.

Мем-токен, названный в честь действующего президента США Джо Байдена, рухнул в цене на 60% после заявления о завершении своей предвыборной кампании.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Jeo Boden - мем-токен, карикатурно изображающий Байдена, часто используется для высмеивания президента США. Согласно информации на официальном сайте проекта, токен никак не связан с Байденом, не имеет никакой внутренней ценности.

По данным портала CoinMarketCap, Jeo Boden упал в цене на 59,69%, до 0,8299 доллара.

Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.