На дне Тихого океана обнаружили вырабатывающие кислород минералы

Международная группа исследователей из Шотландии, США и других стран обнаружила, что металлические минералы на дне океана способны вырабатывать кислород. Открытие бросило вызов представлениям о том, что гидросферу Земли насыщают кислородом только фотосинтетические организмы (водоросли и фитопланктон).
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Газ, выделяемый глубинными породами, назвали "темным кислородом", поскольку он появляется без участия солнечного света на глубине около четырех километров.
По словам специалистов, кислород производят полиметаллические конкреции — естественные минеральные отложения на морском дне. Они содержат кобальт, никель, медь, литий, марганец и другие ценные элементы.
Ученые случайно сделали открытие в ходе изучения морского дна в зоне Кларион-Клиппертон — горного подводного хребта на северо-востоке Тихого океана. Когда датчики зафиксировали появление кислорода, команда сначала предположила, что оборудование дало сбой. Однако содержание газа подтвердилось в ходе последовавших проверок.
В ходе дальнейшего исследования выяснилось, что кислород образуется в результате электрохимической реакции, которая происходит при контакте ржавчины с соленой водой. Для расщепления морской воды достаточно напряжения в 1,5 вольта. Отдельные конкреции могут достигать напряжения до 0,95 вольта. Объединяясь в кластеры, они производят достаточно мощный ток для разложения окружающей жидкости на кислород и водород.
Ученые отметили, что открытый природный механизм может быть критически важным для насыщения кислородом глубин океана.