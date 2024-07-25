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Британской королевской семье выделят дополнительные 58 млн долларов на траты

Британской королевской семье выделят дополнительные 58 млн долларов на траты Королю Великобритании Карлу III и всей королевской семье выделят дополнительную сумму для трат размером более 45 млн фунтов стерлингов (58 млн долларов).
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25 июля 2024 г. 08:40
Британской королевской семье выделят дополнительные 58 млн долларов на траты

Королю Великобритании Карлу III и всей королевской семье выделят дополнительную сумму для трат размером более 45 млн фунтов стерлингов (58 млн долларов).

Как передает Report, об этом сообщает британский телеканал Sky News.

"Годовые отчеты показали, что монархия получит более 45 млн фунтов стерлингов в виде дополнительного финансирования", - пишет Sky News со ссылкой на годовой отчет о прибыли от собственности короны (The Crown Estate).

Согласно годовому отчету, прибыль от собственности короны выросла на 148% - с 443 млн до 1,1 млрд фунтов стерлингов. Благодаря этому объем фонда, средства из которого идут на покрытие трат, связанных с выполнением официальных обязанностей королевской семьи, возглавляемой королем, вырастет на 53% - с 86,3 млн фунтов стерлингов, заложенных в бюджет на 2024/25 финансовый год, до 132 млн фунтов стерлингов в следующем году.

Королевской семье положены 12% прибыли от собственности короны. Сама она ими не управляет, а средства получает от правительства страны. При этом ранее королевской семье выделяли на содержание 25% прибыли, но она согласилась сократить свою долю вдвое, предвидя значительный рост прибыли. При прежних условиях королевская семья получила бы 275 млн фунтов стерлингов на годовые расходы.

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