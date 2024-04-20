В Британии откроют статую Елизаветы II в окружении ее корги

Статуя королевы Великобритании Елизаветы II в сопровождении трех собак породы корги будет открыта в воскресенье в графстве Ратленд (регион Ист-Мидлендс).

Статуя королевы Великобритании Елизаветы II в сопровождении трех собак породы корги будет открыта в воскресенье в графстве Ратленд (регион Ист-Мидлендс).

Как передает Report, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Речь идет о первой статуе Елизаветы II, возведенной с момента ее смерти в сентябре 2022 года. Автор работы, скульптор Хивел Претли, изобразил королеву в парадной мантии, взяв за основу изображение конца 1950-х - начала 1960-х годов. При этом сама скульптура, заказанная лордом-лейтенантом Ратленда Сарой Фернес, была создана на частные пожертвования. Как отмечается в статье, необходимые на ее возведение 125 тыс. фунтов стерлингов (154 тыс. долларов США) были собраны в короткие сроки.

В открытии двухметровой бронзовой статуи будут задействованы около 50 собак породы корги. Эта часть церемонии организована Лигой вельш-корги, объединяющей всех любителей собак этой породы. После того, как статуя будет представлена публике, они должны совершить торжественный проход возле скульптуры под мелодию шотландской траурной песни Sleep, Dearie, Sleep, исполненной на волынке. Именно под эту мелодию Великобритания простилась с Ее Величеством во время похорон 19 сентября 2022 года.