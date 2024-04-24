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Юг Греции накрыла песчаная буря из Сахары

Юг Греции накрыла песчаная буря из Сахары Северо-западный ветер принес на юг Греции песчаную бурю из Сахары.
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24 апреля 2024 г. 12:15
Юг Греции накрыла песчаная буря из Сахары

Северо-западный ветер принес на юг Греции песчаную бурю из Сахары.

Как передает Report со ссылкой на греческие СМИ, небо над Афинами окрасилось в оранжевый цвет.

Снимки американского спутника NASA Aqua показывают в высоком разрешении интенсивную волну африканской пыли, которой дали название "Красная Минерва". Облако накрыло Восточное Средиземноморье и в значительной степени Грецию. При этом в некоторых городах температура превышает 35°C.

По данным сервиса AccuWeather, качество воздуха на юге Греции сильно испортилось: пыль может спровоцировать затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз. В больницах Греции выросло число пациентов с респираторными заболеваниями. Минздрав страны рекомендовал местным жителям не проявлять физической активности на открытом воздухе.

Накануне на востоке Ливии из-за сильной песчаной бури со стороны Сахары было приостановлено авиасообщение. Также были временно закрыты государственные службы и образовательные учреждения.

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Версия на английском языке Athens swallowed up by orange haze from Sahara dust storm

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