Юг Греции накрыла песчаная буря из Сахары

Северо-западный ветер принес на юг Греции песчаную бурю из Сахары.

Северо-западный ветер принес на юг Греции песчаную бурю из Сахары.

Как передает Report со ссылкой на греческие СМИ, небо над Афинами окрасилось в оранжевый цвет.

Снимки американского спутника NASA Aqua показывают в высоком разрешении интенсивную волну африканской пыли, которой дали название "Красная Минерва". Облако накрыло Восточное Средиземноморье и в значительной степени Грецию. При этом в некоторых городах температура превышает 35°C.

По данным сервиса AccuWeather, качество воздуха на юге Греции сильно испортилось: пыль может спровоцировать затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз. В больницах Греции выросло число пациентов с респираторными заболеваниями. Минздрав страны рекомендовал местным жителям не проявлять физической активности на открытом воздухе.

Накануне на востоке Ливии из-за сильной песчаной бури со стороны Сахары было приостановлено авиасообщение. Также были временно закрыты государственные службы и образовательные учреждения.