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WhatsApp разработал функцию, позволяющую скрыть чаты из общей папки

WhatsApp разработал функцию, позволяющую скрыть чаты из общей папки Новая функция, разработанная мессенджером WhatsApp, позволит получить доступ к скрытым чатам только после введения кода в поисковую строку.
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13 ноября 2023 г. 21:00
WhatsApp разработал функцию, позволяющую скрыть чаты из общей папки

Новая функция, разработанная мессенджером WhatsApp, позволит получить доступ к скрытым чатам только после введения кода в поисковую строку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в размещенном в блоге мессенджера.

В новой бета-версии WhatsApp для Android "после установки секретного кода скрытый чат не будет отображаться в общем списке". "Вместо этого пользователи смогут получить доступ к нему, введя секретный код в строке поиска", - объясняется в блоге.

Такое нововведение позволит, по мнению разработчиков, "повысить уровень конфиденциальности" пользователей мессенджера.

При этом некоторые также могут использовать функцию, позволяющую быстро очистить список скрытых чатов прямо в настройках конфиденциальности. Она предназначена на случай, если пользователь забудет свой секретный код и столкнется с трудностями при доступе к таким перепискам.

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