В Норвегии "потревожившего моржа" туриста оштрафовали на $1,1 тыс.

Туристу из Польши выписали штраф за то, что он слишком близко подошел к моржу на норвежском архипелаге Шпицберген.

Туристу из Польши выписали штраф за то, что он слишком близко подошел к моржу на норвежском архипелаге Шпицберген.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте губернатора региона.

Турист, имя которого не называется, спустился на льдину и приблизился к животному. Он был обвинен местными властями в том, что "потревожил моржа, который лежал на льдине".

За нарушение действующего на архипелаге закона, который предписывает лишний раз не беспокоить представителей местной фауны, турист был оштрафован на 12,5 тыс. норвежских крон ($1,13 тыс.).

Инцидент произошел около Лонгйира, норвежского административного центра и крупнейшего населенного пункта на архипелаге. По ее информации, турист - гражданин Польши, а в своем поступке он руководствовался желанием сделать хорошую фотографию.