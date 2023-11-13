Во Франции десятки школ эвакуировали из-за ложных угроз минирования

Десятки школ в разных регионах Франции получили ложные угрозы минирования, некоторые учебные заведения были эвакуированы.

Десятки школ в разных регионах Франции получили ложные угрозы минирования, некоторые учебные заведения были эвакуированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nice Matin.

По данным издания, в департаментах Луара, Рона и Эн 22 школы получили угрозы. Отмена занятий коснулась около 1 тыс. учащихся в этих регионах. Ложные сообщения о бомбах были получены по электронной почте в 05:00.

Аналогичные инциденты произошли в Ницце (департамент Приморские Альпы), Тулоне (Вар), Лионе, Маноске (Альпы Верхнего Прованса). В Аррасе (Па-де-Кале) сообщения с угрозами получили несколько школ, в том числе лицей Гамбетта, где в октябре был убит учитель.

На территории Франции участились ложные сообщения о минировании транспортных, образовательных и культурных учреждений. Анонимные сообщения начали поступать после нападения 13 октября 20-летнего злоумышленника с ножом в учебном заведении Аррасе. От его рук погиб учитель литературы Доминик Бернар. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения. После этого во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. По словам министра-делегата, ответственного за транспорт, Клемана Бона, большинство угроз поступало с электронных адресов, зарегистрированных в Швейцарии.