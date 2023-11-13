О нас

Во Франции десятки школ эвакуировали из-за ложных угроз минирования

Во Франции десятки школ эвакуировали из-за ложных угроз минирования Десятки школ в разных регионах Франции получили ложные угрозы минирования, некоторые учебные заведения были эвакуированы.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 17:58
Во Франции десятки школ эвакуировали из-за ложных угроз минирования

Десятки школ в разных регионах Франции получили ложные угрозы минирования, некоторые учебные заведения были эвакуированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nice Matin.

По данным издания, в департаментах Луара, Рона и Эн 22 школы получили угрозы. Отмена занятий коснулась около 1 тыс. учащихся в этих регионах. Ложные сообщения о бомбах были получены по электронной почте в 05:00.

Аналогичные инциденты произошли в Ницце (департамент Приморские Альпы), Тулоне (Вар), Лионе, Маноске (Альпы Верхнего Прованса). В Аррасе (Па-де-Кале) сообщения с угрозами получили несколько школ, в том числе лицей Гамбетта, где в октябре был убит учитель.

На территории Франции участились ложные сообщения о минировании транспортных, образовательных и культурных учреждений. Анонимные сообщения начали поступать после нападения 13 октября 20-летнего злоумышленника с ножом в учебном заведении Аррасе. От его рук погиб учитель литературы Доминик Бернар. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения. После этого во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. По словам министра-делегата, ответственного за транспорт, Клемана Бона, большинство угроз поступало с электронных адресов, зарегистрированных в Швейцарии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
13 ноября 2023 г. 14:58
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
13 ноября 2023 г. 14:43
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi