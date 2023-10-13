На севере Франции неизвестный убил учителя в школе

Неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив одного преподавателя и ранив несколько человек.

Неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив одного преподавателя и ранив несколько человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

В свою очередь глава МВД Франции Жеральд Дарманен в соцсети "X" написал, что "полицейская операция проходила в лицее в городе Аррас". Он сообщил также, что "злоумышленник задержан полицией", не указав данные о жертвах нападения.

По данным BFMTV, нападавшему 20 лет, и он бывший ученик этой школы. Также задержан его брат.

Газета Le Figaro в свою очередь написала, что в ходе нападения "убит учитель, двое человек получили тяжелые ранения". По данным издания, при атаке злоумышленник выкрикнул "Аллах Акбар".

14.29

В городе Аррас Франции неизвестный ворвался в лицей "Гамбетта" и напал на преподавателя.

Об этом передает Report со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что еще два учителя получили ранения. Нападавшего задержали прибывшие полицейские.

Префект департамента Па-де-Кале прибыл на место инцидента.