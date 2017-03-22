Во Флориде спасли аллигатора, застрявшего канализации - ВИДЕО

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В американском городе Олдсмар в штате Флорида спасли аллигатора, застрявшего в канализационном люке, сообщает Report со ссылкой на Fox News.

Крокодил пытался выбраться из канализации наружу, но его попытки не увенчались успехом.

Вызванный на место инцидента зверолов освободил рептилию. Судя по кадрам, снятым местным жителем Джоном Руелом, мужчине пришлось приложить немало усилий, чтобы вытащить аллигатора из люка.

Сообщается, что аллигатор не пострадал.