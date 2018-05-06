В ЮАР жираф убил режиссера во время съемок фильма

Баку. 6 май. REPORT.AZ/ Кинорежиссер Карлос Карвальо погиб во время съемок фильма в ЮАР после нападения жирафа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Sun.

Карвальо снимал животных крупным планом на одной из местных игровых ферм, куда туристы приезжают понаблюдать за дикой природой. В какой-то момент к режиссеру ни с того ни с сего подошел жираф и ударил его с такой силой, что мужчину отбросило на несколько метров.

"Я стоял рядом с Карлосом, когда жираф внезапно качнул шеей и ударил его по голове, над ухом. Карвальо пролетел около четырех или пяти метров", — рассказал очевидец происшествия, оператор Дирк ван дер Мерв.

Режиссера отвезли в больницу Йоханнесбурга, но вскоре он скончался от полученных травм головы.

Хозяева фермы, где проходили съемки, настаивают на невиновности жирафа и утверждают, что режиссер проигнорировал правила безопасности.

Карлос Карвальо известен своими картинами о дикой природе и отмечен престижными международными премиями, в том числе каннским "Серебряным львом " и национальной наградой Африканской кинематографической академии.