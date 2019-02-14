В возрасте 96 лет скончался многолетний кандидат в президенты США

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В США в возрасте 96 лет умер американский политик Линдон Ларуш-младший, который баллотировался на пост президента страны на каждых выборах с 1976 по 2004 год.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в разное время он выдвигал свою кандидатуру на пост главы США от различных политических сил. В частности, он пытался возглавить страну, представляя Лейбористскую партию и Демократическую партию. Также он пытался стать президентом как независимый кандидат.

По данным агентства, Ларуш-младший так стремился возглавить государство, что его выдвижению в 1992 году не помешало даже тюремное заключение. Он провёл свою избирательную кампанию из камеры.

Уточняется, что мужчина был сторонником различный теорий заговора, в частности, он обвинял Международный валютный фонд в массовых убийствах, а королеву Великобритании в торговле наркотиками.