В Техасе изготовили батончик "Сникерс" весом более двух тонн - ВИДЕО

Шоколадный батончик "Сникерс" длиной более 3,5 метра и весом свыше двух тонн изготовили на принадлежащем компании "Марс" заводе в городе Уйэко (штат Техас).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по размерам батончик в 43 раза больше обычных "Сникерсов", которые можно найти на полках магазинов по всему миру. На его приготовление ушло почти 1,6 тонны шоколада и около 500 кг карамели, арахиса и нуги.

Как отмечает CNN, уже принято решение о включении гигантского "Сникерса" в Книгу рекордов Гиннесса.

Однако гигантский батончик не продается. Этот "Сникерс" планируют разделить на множество кусочков и раздать сотрудникам компании "Марс" по всей стране.

