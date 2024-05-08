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Ученые нашли способ выращивать цветы в радиоактивной почве

Ученые нашли способ выращивать цветы в радиоактивной почве Южнокорейские ученые из Центра наук об устойчивых ресурсах института RIKEN научились выращивать культуры в почве, загрязненной радиоактивным цезием.
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8 мая 2024 г. 03:08
Ученые нашли способ выращивать цветы в радиоактивной почве

Южнокорейские ученые из Центра наук об устойчивых ресурсах института RIKEN научились выращивать культуры в почве, загрязненной радиоактивным цезием.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Planta.

Цезий блокирует калиевые каналы в корнях растений, не давая тем поглощать питательные вещества из почвы и препятствуя их росту.

Чтобы обойти эту проблему, команда использовала профилирование транскриптома — передовой метод изучения активности генных клеток в различных условиях. В качестве модели исследователи взяли Arabidopsis thaliana, или резуховидку Таля — небольшой цветок из семейства Капустные.

Ученые сравнили рост и экспрессию генов резуховидки в двух стрессовых сценариях: при низком уровне калия и в присутствии цезия.

Транскриптомный анализ тканей корня, выращенных в условиях стресса с низким содержанием калия и цезия, выявил значительные изменения в метаболизме и передаче сигналов абсцизовой кислоты (АБК).

Он показал, что наличие цезия в почве снижает передачу АБК. Затем команда испытала растения-мутанты с отключенным регулятором АБК. Эти организмы продемонстрировали активный рост корней, несмотря на наличие радиоактивного загрязнителя.

Ученые отметили, что их открытие дает возможность создать новые культуры, устойчивые к присутствию радионуклидов в почве.

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