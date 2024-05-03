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Ученые нашли оптимальный способ выращивать овощи на Марсе

Ученые нашли оптимальный способ выращивать овощи на Марсе Нидерландские ученые из Вагенингенского университета доказали, что комбинированная посадка некоторых сельскохозяйственных культур позволит получить урожаи овощей на Марсе.
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3 мая 2024 г. 06:17
Ученые нашли оптимальный способ выращивать овощи на Марсе

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета доказали, что комбинированная посадка некоторых сельскохозяйственных культур позволит получить урожаи овощей на Марсе.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Специалисты по растениеводству наполнили горшки либо имитацией марсианского реголита, либо стандартной почвой, а затем поместили их в большую теплицу. Затем они посадили три типа культур: помидоры, морковь и зеленый горошек.

Некоторые из растений высадили отдельно, а другие были посажены вместе, чтобы посмотреть, как они будут сосуществовать в одном образце почвы.

Оказалось, что помидоры в одних горшках с горошком росли лучше, чем порознь. Плоды томатов увеличились в размерах и содержали больше калия. Эффект был обусловлен способностью горошка вытягивать азот из воздуха и превращать его в аммиак, который затем выделялся в почву и служил удобрением для помидоров.

Команда выяснила, что добавление песка в почву повышает урожайность для некоторых культур.

Также оказалось, что зеленый горошек и морковь лучше плодоносят, когда растут отдельно друг от друга.

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