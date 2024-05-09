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На Солнце зарегистрировали 15 мощнейших вспышек

На Солнце зарегистрировали 15 мощнейших вспышек Ученые зарегистрировали 15 мощных вспышек на Солнце 8 мая. Две из них оказались высочайшего класса Х.
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9 мая 2024 г. 03:22
На Солнце зарегистрировали 15 мощнейших вспышек

Ученые зарегистрировали 15 мощных вспышек на Солнце 8 мая. Две из них оказались высочайшего класса Х.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ) РФ.

Первая вспышка М3.3 произошла в 01:26 по бакинскому времени и продлилась 29 минут. Последнюю вспышку зарегистрировали в 16:04, она оказалась второй по мощности за день. "8 мая в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S35W01) зарегистрирована вспышка M8.6 продолжительностью 51 минута", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня произошли вспышки высочайшего класса Х1.0 и X1.0/1B. При этом, по данным ИПГ, некоторые вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи и выбросом корональной массы.

Всего 8 мая зарегистрировано 15 вспышек класса М и Х. За последние две недели ученые зафиксировали на Солнце шесть вспышек самого высокого класса X и большое количество вспышек класса М, согласно данным мониторинга.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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