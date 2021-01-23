В США участник лотереи выиграл 1 млрд долларов

Выигрыш является вторым по величине в истории лотереи

Выигрышный билет лотереи Mega Millions на сумму 1 млрд долларов США продан в штате Мичиган.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в субботу на сайте лотереи.

"Номинальный джекпот в размере 1 млрд долларов (739,6 млн долларов наличными) достается счастливому обладателю билета в Мичигане", - говорится в сообщении на сайте.

Организаторы отметили, что данный выигрыш является вторым по величине в истории лотереи. В 2018 году в штате Южная Каролина был продан выигрышный билет на сумму 1,5 млрд долларов США. По данным агентства Associated Press, выигрыш жителя Мичигана является третьим по величине лотерейным призом в истории США.

В четверг Associated Press сообщило, что житель США, купивший в штате Мэриленд билет лотереи Powerball, сорвал джекпот и может стать обладателем более 731 млн долларов. Обладатель билета сможет выбрать между суммой 731,1 млн, которая будет перечислена 30 платежами за 29 лет, и единовременной выплатой в размере 546,8 млн долларов США.