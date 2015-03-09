​В США ребенок выжил, проведя 14 часов в упавшей в реку машине

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В американском штате Юта 18-месячная девочка выжила, проведя порядка 14-ти часов в упавшей в реку машине.

Как передает Report, об этом сообщает Minneapolis Star Tribune.

Затонувшую машину обнаружил местный рыбак. В салоне также было обнаружено тело 25-летней матери ребенка.

Предполагается, что авария произошла 6 марта, около 22.20 по местному времени, когда местные жители услышали сильный шум. Сразу машину обнаружить не удалось, так как она находилась под мостом.

Отмечается, что девочке удалось избежать контакта с водой, так как автомобиль перевернулся во время падения, а уровень воды был относительно невысоким. В настоящее время спасенный ребенок находится в больнице.