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В США продали с аукциона картину Черчилля за 1,8 млн долларов

В США продали с аукциона картину Черчилля за 1,8 млн долларов Картина, написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965), продана в среду на торгах в Нью-Йорке примерно за 1,8 млн долларов США.
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24 июня 2021 г. 09:47
В США продали с аукциона картину Черчилля за 1,8 млн долларов

Картина, написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965), продана в среду на торгах в Нью-Йорке примерно за 1,8 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте аукционного дома Phillips.

По словам его специалистов, картина была написана маслом летом 1921 года. На полотне размером 76 на 63,3 см запечатлены лес и ров с водой вблизи небольшого английского городка.

Оценочная стоимость лота составляла от 1,5 млн до 2 млн долларов США. Полотно ранее являлось частью коллекции греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса (1906-1975).

В марте на торгах в Лондоне, организованных аукционным домом Christie's, была продана за 11,6 млн долларов США другая картина Черчилля. Ее выставила на продажу американская актриса Анджелина Джоли.

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Версия на азербайджанском языке Çörçilin çəkdiyi rəsm əsəri 1,8 milyon dollara satılıb

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