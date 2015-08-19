 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В США медведь застрял в банке из-под спортивного питания

    Медвежонка с банкой на голове заметили полицейские

    Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ Курьезный случай произошел в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, США.

    Как передает Report, там маленький медвежонок засунул голову в банку, в которой ранее находилось спортивное питание. Вытянуть голову из посудины хищник не сумел.

    Медвежонка с банкой на голове заметили полицейские. Они погрузили животное в патрульную машину и отвезли к спасателям. С помощью спасательных инструментов хищника удалось освободить из ловушки, после чего он был выпущен на волю.

    Медведи нередко застревают головой где-нибудь. Так, в этом же месяце в городе Сандпойнт (штат Айдахо, США) медведь просунул голову в кошачью дверь и застрял в ней. Правда, взрослое животное само смогло выбраться из создавшейся ситуации.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi