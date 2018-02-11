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    В Шотландии создали самый крепкий джин в мире

    Большинство джинов имеют крепость 40-50%

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Шотландский спиртовой завод Twin River создал самый крепкий в мире 77-процентный джин, пишет газета Daily Record.

    Как сообщает Report, компания выпустила лимитированную партию из 101 бутылки напитка под названием Uncut ("Неразбавленный"). Напиток будет представлен на фестивале в городе Инверури на северо-востоке Шотландии.

    "Когда наш главный специалист по перегонке Лиам Пенникук попробовал неразбавленный напиток прямо из перегонного аппарата, он решил, что тот слишком хорош, чтобы им не поделиться", — заявил представитель бренда Райан Родес.

    Предприниматель отметил, что большинство джинов имеют крепость 40-50%, поэтому при употреблении напитка нужно проявлять осторожность.

    Как сообщает газета, джин Uncut побил предыдущий рекорд. В прошлом году шведский ликероводочный завод выпустил джин крепостью 76%

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