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    В семье с 13 сыновьями родился еще один мальчик

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В семье из американского штата Мичиган, в которой 13 сыновей, родился еще один мальчик.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Пополнение случилось в среду, 18 апреля, за пять дней до запланированной даты. Ребенку пока не выбрали имя.

    По традиции, Джей и Катери Швандт не стали узнавать пол ребенка заранее. Отец 14-и детей ранее заявлял, что хотел бы дочку, однако оговаривался, что особо не рассчитывает на такой исход событий.

    Катери признается, что привыкла к большим семьям, поскольку у нее самой было 13 сестер и братьев.

    В 2015 году сообщалось, что у четы Швандт родился 13-й мальчик.

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