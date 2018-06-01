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    В озере Мичиган две малолетние девочки нашли бомбу Первой мировой войны

    © Photo: Jake May

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Плавая в озере Мичиган, две девочки нашли бомбу Первой мировой войны, сообщает AP. 10-летняя Пейдж Бернетт и 9-летняя Сейдж Мейджес искали предметы в озере, когда Пейдж наткнулась на что-то необычное, передает Report. 

    Мать девочек вытащила из воды метровую бомбу. По словам Пейдж. Вначале они обрадовались, а затем испугались, что бомба может взорваться. Однако волнения оказались напрасны. Прибывшие саперы, извлекли из бомбы только грязь.

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