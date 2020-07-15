В Колумбии живого пациента признали мертвым и отказались выпускать из морга

Тело мужчины не показывали родным, что и вызвало подозрение дочери

В колумбийском городе Синселехо живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание. Как cообщает Report, об этом пишет издание Daily Mirror.

67-летнего Хуана Хосе Муноса Ромеро доставили в больницу с жалобой на повышенное кровяное давление. Спустя несколько часов родственникам сообщили, что мужчина умер.

При этом семье не показали тело их родственника, сославшись на то, что в связи с пандемией коронавируса они не могут этого сделать.



Дочь "умершего" мужчины засомневалась в словах медиков и тайно проникла в морг, чтобы удостовериться в том, что ее родственник умер.

К своему удивлению женщина обнаружила, что ее отец жив и пришел в сознание.

Несмотря на это, медики продолжали убеждать женщину, что ее отец мертв, а признаки жизни, на которые она указывает — это нормальные физиологические реакции, наблюдаемые после смерти.

Женщине удалось настоять на том, чтобы его родственника перевели в больницу.

Сейчас мужчина проходит лечение.