В Колумбии живого пациента признали мертвым и отказались выпускать из морга

В колумбийском городе Синселехо живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание. Как cообщает Report, об этом пишет издание Daily Mirror.
67-летнего Хуана Хосе Муноса Ромеро доставили в больницу с жалобой на повышенное кровяное давление. Спустя несколько часов родственникам сообщили, что мужчина умер.
При этом семье не показали тело их родственника, сославшись на то, что в связи с пандемией коронавируса они не могут этого сделать.
Дочь "умершего" мужчины засомневалась в словах медиков и тайно проникла в морг, чтобы удостовериться в том, что ее родственник умер.
К своему удивлению женщина обнаружила, что ее отец жив и пришел в сознание.
Несмотря на это, медики продолжали убеждать женщину, что ее отец мертв, а признаки жизни, на которые она указывает — это нормальные физиологические реакции, наблюдаемые после смерти.
Женщине удалось настоять на том, чтобы его родственника перевели в больницу.
Сейчас мужчина проходит лечение.