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В Колумбии живого пациента признали мертвым и отказались выпускать из морга

В Колумбии живого пациента признали мертвым и отказались выпускать из морга Тело мужчины не показывали родным, что и вызвало подозрение дочери
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15 июля 2020 г. 20:55
В Колумбии живого пациента признали мертвым и отказались выпускать из морга

В колумбийском городе Синселехо живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание. Как cообщает Report, об этом пишет издание Daily Mirror.

67-летнего Хуана Хосе Муноса Ромеро доставили в больницу с жалобой на повышенное кровяное давление. Спустя несколько часов родственникам сообщили, что мужчина умер.

При этом семье не показали тело их родственника, сославшись на то, что в связи с пандемией коронавируса они не могут этого сделать.

Дочь "умершего" мужчины засомневалась в словах медиков и тайно проникла в морг, чтобы удостовериться в том, что ее родственник умер.

К своему удивлению женщина обнаружила, что ее отец жив и пришел в сознание.

Несмотря на это, медики продолжали убеждать женщину, что ее отец мертв, а признаки жизни, на которые она указывает — это нормальные физиологические реакции, наблюдаемые после смерти.

Женщине удалось настоять на том, чтобы его родственника перевели в больницу.

Сейчас мужчина проходит лечение.

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Версия на английском языке Columbia: Living patient declared dead, refused to release from morgue

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