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В Израиле нашли следы самой древней кремации

В Израиле нашли следы самой древней кремации На севере Израиля археологи обнаружили пока самую древнюю кремационную яму, в которой жители Ближнего Востока времен неолита сожгли тело одного из усопших соплеменников.
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12 августа 2020 г. 22:20
В Израиле нашли следы самой древней кремации

На севере Израиля археологи обнаружили пока самую древнюю кремационную яму, в которой жители Ближнего Востока времен неолита сожгли тело одного из усопших соплеменников.

Как передает Report, описание исследования опубликовал научный журнал PLOS ONE.

"Мы обнаружили могилу юноши или девушки. Погибший за несколько месяцев до смерти пережил удар копьем или попадание стрелы. Набор костей и их расположение говорит о том, что в эту яму они попали не случайно, они оказались там в результате того, что тело усопшего было особым образом уложено и сожжено на ее дне", – рассказала Фанни Бокентин, археолог из Парижского университета (Франция) и один из авторов исследования.

Ученые считают, что представления о потустороннем мире у людей зародились задолго до появления первых цивилизаций. В частности, раскопки последней половины столетия показывают, что уже 20-30 тыс. лет назад у кроманьонцев – непосредственных предшественников современных людей – были сложные погребальные обряды.

Они украшали тела и могилы усопших цветами, узорами из камней и другими вещами, считая, что те могли пригодиться умершему соплеменнику в загробной жизни. Схожие захоронения археологи нашли и в пещерах, где обитали неандертальцы, поэтому антропологи спорят о том, какую роль подобные традиции могли играть в возникновении цивилизации.

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