​В Италии рассматривают дело казненной почти 300 лет назад колдуньи

Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Суд в Италии заслушает дело Мария Бертолетти Толдини, которая была обезглавлена за колдовство в 1716 году в итальянской деревушке Брентонико.

Как передает Report, об этом пишет британское издание The Guardian.

По данным местных историков, 60-летняя Мария Бертолетти Толдини была необычной женщиной. Она была бездетной вдовой, которая повторно вышла замуж перед своим арестом в августе 1715 года.

Согласно документам, ее признали виновной в совершении таких преступлений, как убийство детей, нанесение вреда местным виноградникам, распространение ереси и богохульство. Ее даже обвиняли в том, что она бросила пятилетнего ребенка в котел с кипящим сыром.

Толдини публично обезглавили и сожгли на том месте, где сейчас располагается парк деревни Брентонико.

Местный министр культуры Квинто Канали добивается того, чтобы люди, знакомые с законами того времени, провели повторное слушание дела, "вступили в схватку с жестоким периодом в истории Европы и лишили его фольклорного романтизма". Он считает, что было совершено неоправданное убийство.

Историк Карло Андреа Постингер, изучавший документы того периода, заявил, что многое неизвестно в истории с обвинением Толдини в колдовстве.

Но он предположил, что, как и другие женщины, она, вероятно, стала мишенью членов своей семьи и близких соратников из-за ссоры. Ее обвинили, скорее всего, из-за ее "статуса" бездетной вдовы. Толдини была одной из последних женщин, обвиненных в колдовстве в этом регионе.