В Италии преступники оставили записку при побеге из тюрьмы - ФОТО

В Риме заключенные при побеге из тюрьмы оставили объяснительную записку.

Как передает Report со ссылкой на la Repubblica, в ночь на 3 июня двоюродные братья Лил Ахметович и Давад Зуканович сбежали из римской тюрьмы Ребиббья.

Они подпилили решетку камеры напильником и спустились по связанным пожарным рукавам. Отсутствие заключенных заметили только спустя два-три часа.

Свой поступок Ахметович и Зуканович объяснили в оставленной в камере записке. По их словам, побег обусловлен глубоко личными причинами. Кузены решили выручить попавших в переплет с наркотиками сыновей. Помочь детям могли только их отцы, поскольку их матери также отбывают наказание. Беглецы пообещали вернуться в тюрьму, как только их дела будут улажены и подписали записку. В записке заключенные указали, что на это могло понадобиться две недели.

Однако указанный в письме срок истек в среду, но добровольного возвращения не состоялось, наоборот беглецов задержали в 340 км от Рима в Пизе. По предварительной информации, братья добрались в Тоскану на угнанном в столице автомобиле. В ходе операции они оказали сопротивление, нанеся небольшие травмы одному из карабинеров.

В тюрьму кузены попали за мошенничество и ряд имущественных преступлений, в том числе скупку и хранение краденого и должны были выйти на свободу в 2029 году. Теперь им могут добавить к сроку 5 лет за побег. Следствию же предстоит выяснить, кто помогал Ахметовичу и Зукановичу скрываться от полиции на протяжении двух недель.