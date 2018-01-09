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    В испанском морге мужчина ожил перед вскрытием

    © photographee.eu/Depositphotos

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ На севере Испании работники морга услышали храп из мешка с "трупом", сообщает Report со ссылкой на испанское издание The Local.

    29-летний мужчина был заключенным в тюрьме региона Астурия, когда охранники обнаружили его в камере без признаков жизни. После осмотра тремя врачами он был объявлен мертвым и доставлен в морг.

    За несколько минут до проведения вскрытия сотрудники морга услышали храп, открыли мешок, и мужчина пришел в себя. Ему помогли подняться на ноги и доставили в больницу.

    В медучреждении мужчине поставили диагноз каталепсия.

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