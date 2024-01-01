В Индии установили мировой рекорд по числу приветствовавших Солнце йогов

Мировой рекорд по числу йогов, которые одновременно выполнили комплекс упражнений "Сурья-намаскар" ("Приветствие Солнцу"), зафиксирован в западном индийском штате Гуджарат на рассвете в первый день 2024 года.

Мировой рекорд по числу йогов, которые одновременно выполнили комплекс упражнений "Сурья-намаскар" ("Приветствие Солнцу"), зафиксирован в западном индийском штате Гуджарат на рассвете в первый день 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил представитель Книги рекордов Гиннесса в Индии Свапнил Дангарикар, это новая рекордная номинация.

"Раньше никто не пытался установить такой рекорд", - сказал он журналистам, отметив, что теперь достижение по числу занимающихся "Сурья-намаскар" официально зафиксировано.