В Индии мужчина нашел "маленького гуманоида" - ФОТО

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Индии мужчина утверждает, что видел пришельцев и как доказательство приводит фотографию с маленьким существом неизвестного происхождения.

Как сообщает Report со ссылкой на The Daily Mail, спорные фотографии вызвали оживленное обсуждение в Сети. На них изображен житель штата Раджастхан Имраз Надим, который держит в руках "маленького гуманоида". В своей заметке в Twitter он отметил, что нашел это существо во время прогулки. "Оно просто лежало на дороге, я подошел и сфотографировал", - написал мужчина.

Комментаторы уже дискутируют относительно реальности фотографий. "Я всегда верил в них", - написал британец Майкл Рук. Зато американец из Оклахомы Джейкоб Айленс попросил не издеваться над ИТ-специалистами. "Неуклюжий монтаж, который за километр видно", - прокомментировал он фото.