В горах Южной Америки открыли новый вид колибри

Международный коллектив орнитологов выяснил в ходе наблюдений за миграциями нескольких популяций южноамериканских гигантских колибри (лат. Patagona gigas), что этих птиц следует разделить на два отдельных вида пернатых, очень похожих друг на друга внешне,

Международный коллектив орнитологов выяснил в ходе наблюдений за миграциями нескольких популяций южноамериканских гигантских колибри (лат. Patagona gigas), что этих птиц следует разделить на два отдельных вида пернатых, очень похожих друг на друга внешне, но сильно различающихся с генетической точки зрения.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба американского Университета штата Нью-Мексико (UNM).

"Два открытых нами вида гигантских колибри отличаются друг от друга примерно так же сильно, как обычные шимпанзе и карликовые шимпанзе-бонобо. Удивительно, что до настоящего времени никто не подозревал, что соседние популяции этих птиц, зимующих в высокогорных регионах Южной Америки, разделены миллионами лет эволюции", - пояснил профессор UNM Кристофер Уитт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Специалисты совершили это открытие в ходе наблюдений за миграциями гигантских колибри, крупнейших представителей этого семейства пернатых, которые обитают на западном побережье Южной Америки. Некоторые прибрежные популяции этих пернатых отправляются на зимовку в высокогорные регионы Андских гор, причем в ходе этих перелетов птицы преодолевают сотни километров и поднимаются на несколько тысяч метров над уровнем моря.

Для изучения маршрутов этих миграций колибри ученые поймали шесть десятков гигантских колибри в одном из прибрежных регионов Чили и прикрепили к их телу специальные "рюкзаки" с приемниками сигнала GPS. Через год исследователи собрали эти устройства, что позволило им раскрыть характер сезонных перемещений колибри. В дополнение к этому исследователи поймали еще три сотни птиц из регионов зимнего и летнего обитания Patagona gigas и расшифровали структуру их ДНК.

Последующий анализ этих данных неожиданно показал, что в высокогорных северных регионах Андских гор, куда гигантские колибри улетают на зимовку, присутствует еще один вид этих птиц, очень похожий внешне на Patagona gigas, но при этом сильно отличающийся от них по структуре ДНК и поведению. Эти колибри не мигрируют при наступлении зимы, а также обладают несколько иным окрасом оперения и более длинным клювом и хвостом, чем их южные сородичи.

По этой причине исследователи выделили этих птиц в новый вид, который получил имя Patagona chaski в честь часки, выносливых курьеров-горцев в империи инков, которые переносили предметы и информацию по поручению Верховного инки. Как отмечают исследователи, подобранное ими имя птиц отражает выносливость и незаметность этого вида колибри, которые приспособились к жизни в суровом климате Анд через 2-3 млн лет после того, как их предки отделились от южных гигантских колибри, подытожили исследователи.