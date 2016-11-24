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    В Египте найден древний город возрастом более 7 тыс. лет

    Как полагают ученые, история города восходит к 5316 году до нашей эры

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Археологи в Египте обнаружили древний город, возраст которого оценивается более чем в 7 тыс. лет. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, на месте раскопок обнаружены здания, инструменты, бытовая и кухонная утварь, а также огромные гробницы.

    Город располагался у берегов Нила, вблизи храма фараона Сети I в Абидосе.

    По словам экспертов, размер 15 обнаруженных в этом месте гробниц указывает на высокий социальный статус тех, кто был в них похоронен.

    Как полагают, в городе проживали высокопоставленные чиновники и строители гробниц. Период его расцвета приходился на ранние эпохи в истории Древнего Египта.

    Как полагают ученые, история города восходит к 5316 году до нашей эры.

    Фото: egyptindependent.com

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