В Египте найден древний город возрастом более 7 тыс. лет

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Археологи в Египте обнаружили древний город, возраст которого оценивается более чем в 7 тыс. лет. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, на месте раскопок обнаружены здания, инструменты, бытовая и кухонная утварь, а также огромные гробницы.

Город располагался у берегов Нила, вблизи храма фараона Сети I в Абидосе.

По словам экспертов, размер 15 обнаруженных в этом месте гробниц указывает на высокий социальный статус тех, кто был в них похоронен.

Как полагают, в городе проживали высокопоставленные чиновники и строители гробниц. Период его расцвета приходился на ранние эпохи в истории Древнего Египта.

Как полагают ученые, история города восходит к 5316 году до нашей эры.

Фото: egyptindependent.com