В Эфиопии празднуют новый год

В Эфиопии праздную новый - 2015 год.

В Эфиопии праздную новый - 2015 год.

Как передает Report , в стране действуют собственный календарь и система летоисчеслений.

Премьер-министр Абий Ахмед Али в своему поздравительном послании выразил надежду на будущее и призвал свой народ приложить усилия, которые внесут вклад в светлое будущее страны.

Эфиопский календарь основан на более древнем, коптском, который в свою очередь происходит от древнего египетского календаря, но имеет сходство и с юлианским календарём: в нём также используется дополнительный день каждые четыре года. Календарь содержит 12 месяцев по 30 дней каждый, сутки начинаются не в полночь, а с восходом Солнца.

Летоисчисление начинается с 29 августа 8 года н. э. по юлианскому календарю. Таким образом, эфиопский календарь отстает от григорианского на 7 лет и 8 месяцев.