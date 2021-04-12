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В Бразилии появится статуя Христа выше предыдущей

В Бразилии появится статуя Христа выше предыдущей Идея возведения монумента принадлежит мэру города Энкантадо Адроальдо Конзаттии, который умер в марте от осложнений COVID-19
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12 апреля 2021 г. 13:37
В Бразилии появится статуя Христа выше предыдущей

В Бразилии строят второй монумент Иисусу Христу, который будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил New York Post.

Новую статую назовут Христос-Защитник: ее высота составит 43 метра, на пять метров больше, чем у Христа-Искупителя. Стоимость проекта оценивается в два миллиона реалов, или 350 тысяч долларов США.

Идея возведения монумента принадлежит мэру города Энкантадо Адроальдо Конзаттии, который умер в марте от осложнений COVID-19. По задумке, сооружение должно привлечь туристов в город и укрепить веру бразильских католиков.

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