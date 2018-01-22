В Бразилии мужчина 22 года живет в замке из песка - ФОТО

© AFP

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Мужчина из Бразилии 22 года прожил в построенном им песочном замке, сообщает Report со ссылкой на издание The Mirror.

44-летний Марсио Мицаель Матолитас (Marcio Mizael Matolias), больше известный среди жителей как "Король Марсио", сам чинит замок и должен постоянно следить за ним. В свободное от работы над замком время он читает, рыбачит и играет в гольф.

Внутри его жилище площадью всего три квадратных метра и полностью заполнено книгами.

"Люди отдают заоблачные деньги за жилье с видом на море, а мне даже за квартиру не надо платить и живу я отлично", — рассказывает Матолитас.

По его словам, у жилья всего один недостаток: в нем бывает очень жарко по ночам, так как песок удерживает тепло. Поэтому иногда Марсио приходится ночевать у друга.

Мужчина признается, что живет на пляжах всю жизнь. Матолитас также носит корону и скипетр и с удовольствием фотографируется с туристами на фоне своих владений.