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    В Бразилии мужчина 22 года живет в замке из песка - ФОТО

    Король Марсио сам чинит замок и должен постоянно следить за ним© AFP

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Мужчина из Бразилии 22 года прожил в построенном им песочном замке, сообщает Report со ссылкой на издание The Mirror.

    44-летний Марсио Мицаель Матолитас (Marcio Mizael Matolias), больше известный среди жителей как "Король Марсио", сам чинит замок и должен постоянно следить за ним.  В свободное от работы над замком время он читает, рыбачит и играет в гольф. 

    Внутри его жилище площадью всего три квадратных метра и полностью заполнено книгами.

    "Люди отдают заоблачные деньги за жилье с видом на море, а мне даже за квартиру не надо платить и живу я отлично", — рассказывает Матолитас. 

    По его словам, у жилья всего один недостаток: в нем бывает очень жарко по ночам, так как песок удерживает тепло. Поэтому иногда Марсио приходится ночевать у друга. 

    Мужчина признается, что живет на пляжах всю жизнь. Матолитас также носит корону и скипетр и с удовольствием фотографируется с туристами на фоне своих владений.

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