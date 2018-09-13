В Австралии нашли самый большой в мире золотой самородок

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Бурильщик Генри Доул обнаружил на шахте Beta Hunt в Западной Австралии самый крупный золотой самородок, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он весит 88,9 килограммов и, предположительно, содержит 63,5 килограммов драгоценного металла. Чтобы поднять самородок, стоимость которого оценивается в 2 миллиона долларов, потребовались усилия трех мужчин.

При этом вскоре после обнаружения первого самородка Доул нашел второй, вес которого 59,69 килограммов.

Мужчина, занимающийся бурением более 16 лет, заявил, что никогда прежде не видел ничего подобного.