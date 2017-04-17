В Аргентине обнаружены яйца динозавров

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Яйца динозавров были обнаружены в провинции Неукен на юге Аргентины.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Теlam.

Их возраст насчитывает 70 млн лет.

Внутри яиц сохранились останки эмбрионов динозавров. Как рассказала глава департамента по защите культурного наследия Неукена Клаудия Делья Негра, для ученых это находка имеет огромное значение.

"Они полностью исследуют эмбрионы, и уже удалось сделать анализ эмбриональной кожи и зубов", - отметила она.

По ее словам, яйца дошли до наших времен в хорошем состоянии благодаря тому, что местность, где они были найдены, когда-то была болотом, которое затем было погребено под вулканическими отложениями.