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В Аргентине нашли секретный бункер Гитлера

В Аргентине нашли секретный бункер Гитлера В Аргентине исследовали секретное убежище, в котором предположительно могли скрываться лидеры разгромленного СССР нацистского рейха.
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29 ноября 2020 г. 06:23
В Аргентине нашли секретный бункер Гитлера

В Аргентине исследовали секретное убежище, в котором предположительно могли скрываться лидеры разгромленного СССР нацистского рейха.

Как передает Report со ссылкой на Express, утверждается, что в найденном убежище мог проживать даже фюрер нацистской Германии после окончания войны в 1945 году.

Экс-спецназовец США Тим Кеннеди и ветеран ЦРУ Боб Бэр рассказали Express, что вероятное убежище Гитлера находится в 600 милях к северу от Буэнос-Айреса. Среди местных жителей ходят легенды о том, для чего были построены в удаленном регионе Аргентины три строения.

Сообщается, что археологи нашли при раскопках общую фотографию лидера фашистского рейха Гитлера и его итальянского коллеги Бенито Муссолини. Также якобы археологи нашли коробку с золотыми монетами, отчеканенными в Германии в 1940 году, а также фотографию ребенка в нацистской форме.

Историки утверждают, что труп Гитлера был найден сожженным на развалинах рейхсканцелярии в мае 1945 ода и по приказу главы СССР Иосифа Сталина уничтожен вместе с телами преемника Гитлера Йозефа Геббельса и его жены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKİV: Argentinada Hitlerin məxfi bunkeri aşkarlandı

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