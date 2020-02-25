В Антарктиде выпал красный снег - ФОТО

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" выпал красный снег.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает министерство образования и науки Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что такой оттенок снег получает из-за микроскопических снежных водорослей "Chlamydomonas nivalis" (Хламидомонада снежная). Их споры не боятся низких температур и начинают расти при потеплении.

Отметим, что в Антарктиде сейчас лето.

В сообщении министерства также говорится, что подобное явление можно встретить в Арктике и в Альпах.