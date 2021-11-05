В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи

В Англии археологи обнаружили три римских бюста возле руин заброшенной средневековой церкви, расположенных примерно в 80 километрах от Лондона.

В Англии археологи обнаружили три римских бюста возле руин заброшенной средневековой церкви, расположенных примерно в 80 километрах от Лондона.

Как передает Report, об этом сообщает Artnet News .

Две каменные статуи с лицами и туловищами взрослых мужчины и женщины, а третья в виде головы ребенка. Все они характерны для раннеримской скульптуры.

Специалисты полагают, что обнаруженные артефакты могут датироваться временем, когда Англия была частью Римской империи в период с 43 по 410 годы нашей эры.

"Статуи очень хорошо сохранились, благодаря чему можно представить людей, которых они изображают, - отметила Рэйчел Вуд, ведущий археолог раскопок. - Смотреть в лица прошлого - это уникальный опыт".

На том же месте исследователи ранее обнаружили хорошо сохранившийся шестиугольный стеклянный кувшин возрастом более тысячи лет, который, как полагают ученые, тоже относится к римской эпохе, а также черепицу, урны для кремации и куски расписной штукатурки.

Обнаруженные объекты передадут в лабораторию для дальнейшей очистки и исследований. Где они окажутся после, пока неизвестно.