Усманов выкупил Нобелевскую медаль биолога Уотсона

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Российский миллиардер Алишер Усманов, который приобрел на аукционе Christie's золотую Нобелевскую медаль американского биолога Джеймса Уотсона, намерен вернуть ее Уотсону.

Бизнесмен заплатил за лот около 4,8 млн. долларов (4,1 млн. за медаль плюс комиссия).

Ученый был вынужден выставить свою медаль на продажу, поскольку, как он сказал, ему нужны средства на восстановление деловой репутации и доброго имени после того, как его подвергли критике в СМИ за суждения по расовым вопросам. До сих пор в истории не было случая, когда бы эта престижная награда выставлялась на продажу при жизни лауреата.

"Я считаю недопустимой ситуацию, при которой выдающийся ученый продает награду, полученную за свои достижения, - сказал Усманов. - Работы господина Уотсона способствовали исследованиям по борьбе с раком, от которого умер мой отец. Для меня важно, что мои средства будут направлены на научные исследования, а награда останется у человека, который заслужил ее, как никто другой".