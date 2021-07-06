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Ученые зафиксировали самую мощную с 2017 года вспышку на Солнце

Ученые зафиксировали самую мощную с 2017 года вспышку на Солнце На Солнце 3 июля произошла вспышка максимального класса X, которая стала крупнейшей с 2017 года.
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6 июля 2021 г. 21:20

На Солнце произошла вспышка максимального класса X, которая стала крупнейшей с 2017 года.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

"Вспышка относилась к относительно редкому для таких событий импульсному типу, когда вспышечная энергия высвобождается почти мгновенно, в виде одного мощного взрыва короткой продолжительностью", - говорится в сообщении.

Событие продолжалось около 16 минут, притом что вспышки других типов на Солнце могут длиться до нескольких часов.

Специалисты объясняют, что вспышка произошла из-за резкого роста солнечной активности. Всего за сутки на Солнце зафиксировали около десяти вспышек, в том числе три вспышки уровня M и ряд слабых вспышек класса C.

Отмечается, что произошедшее стало неожиданностью и не прогнозировалось.

Вместе с этим ученые практически исключили возможность достижения Земли тяжелыми солнечными частицами.

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