Ученые выявили самые эмоциональные и черствые страны мира

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Психологи выявили самые эмоциональные и самые черствые страны мира.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно докладу Journal of Cross-Cultural Psychology, психологи проанализировали менталитет шести дюжин стран мира и пришли к выводу, что самые участливые и эмоциональные люди живут в Эквадоре, Саудовской Аравии, Перу и Дании, а самые черствые — в Польше, Литве, Эстонии и Болгарии.

"Люди могут считать Америку очень сочувствующим и щедрым гигантом, но подобная ментальная черта на самом деле меняется", - заявил Уильям Чопик из университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге.

Чопик и его коллеги пришли к выводу, что изменения последних лет сделали США более индивидуалистичной и эгоистичной страной, менее сфокусированной на проблемах других народов. Команда Чопика обнаружила, что США, вопреки культивируемому в Америке образу американского радушия и сочувствия, уже не является лидером в данной сфере.

Что интересно, коллективизм, просоциальное поведение и склонность к согласию с другими положительно влияли на эмоциональный "имидж" стран, тогда как высокая распространенность индивидуализма, наоборот, делала обитателей тех или иных государств более черствыми и нечувствительными к проблемам других народов.