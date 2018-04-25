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    Ученые в Мексиканском заливе обнаружили необычное существо

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Ученые Национального управление океанических и атмосферных исследований США смогла снять необычное чудище в Мексиканском заливе.

    Как передает Report, существо обнаружили на глубине около 850 метров.

    При этом сначала ученые были в растерянности - о первой реакции рассказал биолог, эксперт по кальмарам Майк Веччионе.

    "Это существо не было похоже ни на одного кальмара, которого я когда-либо видел, пока мы не приблизились к нему", - заявил Веччионе, пишет "Российская газета".

    Впоследствии удалось установить, что существо одновременно напоминает наутилуса и кальмара-вампира. Специалисты полагают, что им удалось встретить представителя вида Discoteuthis discus.

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